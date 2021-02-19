AYM’den basın özgürlüğü kararı

İstanbul’da 6 yıl önce YÖK protestosunu takip eden Beyza Kural Yılancı, kendisine müdahale eden polislere gazeteci olduğunu söyledi. Buna rağmen ters kelepçe takılan Yılancı, bir süre sonra serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılancı’nın şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, polislerin zor kullanma yetkisini aşmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yılancı konuyu AYM’ye taşıdı.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Yılancı’ya yapılan muamele ile basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Mahkeme, polisler hakkında yeniden soruşturma yapılmasına da hükmetti.

BASIN KARTI İÇİN EMSAL KARAR

Kararda, “Başvurucunun sarı basın kartı sahibi olduğuna ait olarak belgeye sunulmuş bir bilgi yahut evrak mevcut değildir” vurgusu da dikkat çekti. AYM kararı, basın kartı olmayan ancak fiilen gazetecilik yapan kişiler yönünden kritik önem taşıyor.