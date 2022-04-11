Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AYM’den atama kararı

#AYM#KHK#Bank Asya
AYM’den atama kararı

Anayasa Mahkemesi, anne ve kardeşlerinin Bank Asya’da hesabı ve KHK ile kapatılan kurumlarda kaydı bulunan memur adayının ‘güvenlik soruşturmasını geçememesini’ ‘hak ihlali’ saydı.

Haberin Devamı

Karar üzerine memur adayının ataması yapıldı. Dava dosyasına göre S.N., 2017 yılında aldığı KPSS puanıyla Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalışmaya hak kazandı. Ancak ‘annesi ve erkek kardeşinin Bank Asya’da hesabının bulunması, iki kız kardeşinin de KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının varlığı” gerekçesiyle güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandı, ataması yapılmadı. Açtığı dava reddedilen S.N. avukatları Hanifi Aslaner ve Hakan Kitapçı aracılığıyla, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu

AYM 1. Bölümü de başvurucunun ailesi hakkındaki bilgilerin özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel nitelikli veriler olduğunu belirterek, “hak ihlali” tespitinde bulundu. Yüksek Mahkeme, yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

Haberin Devamı

Yeniden yapılan yargılamada, S.N.’nin memur olarak atanmamasına ilişkin işlemin iptaline karar verildi. S.N.’nin avukatı Hakan Kitapçı, iptal kararının ardından, müvekkilinin geçen ay işe başlatıldığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AYM#KHK#Bank Asya

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar