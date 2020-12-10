Oya ARMUTÇU / ANKARA
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AYM’den askerde göz kaybına 40 bin lira manevi tazminat
Anayasa Mahkemesi (AYM) sağlık durumu itibarıyla askerliğe elverişli olmadığı halde askere alınan ve acemi eğitiminden sonra sevk edildiği birlikte rahatsızlanarak bir gözünü kaybeden Mehmet Aypan’ın, “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının” ihlal edildiğine hükmetti.
DÜNYAYA KÖTÜ ÖRNEK OLUR
AYM, başvurucunun askere alınmasını hizmet kusuru olarak değerlendirirken, ere verilen bin lira manevi tazminatı az buldu. AYM, başvurucuya 40 bin lira manevi tazminata hükmetti. AYM kararında, “Başvurucunun askere sevkinde ayrıntılı ve yeterli bir muayene yapılmadığı, askerlik yapmaya elverişli olmadığı halde askere alındığı anlaşılmıştır” denildi.
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