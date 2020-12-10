AYM’den askerde göz kaybına 40 bin lira manevi tazminat

DÜNYAYA KÖTÜ ÖRNEK OLUR

AYM, başvurucunun askere alınmasını hizmet kusuru olarak değerlendirirken, ere verilen bin lira manevi tazminatı az buldu. AYM, başvurucuya 40 bin lira manevi tazminata hükmetti. AYM kararında, “Başvurucunun askere sevkinde ayrıntılı ve yeterli bir muayene yapılmadığı, askerlik yapmaya elverişli olmadığı halde askere alındığı anlaşılmıştır” denildi.