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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM’den askerde göz kaybına 40 bin lira manevi tazminat

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den askerde göz kaybına 40 bin lira manevi tazminat
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Anayasa Mahkemesi (AYM) sağlık durumu itibarıyla askerliğe elverişli olmadığı halde askere alınan ve acemi eğitiminden sonra sevk edildiği birlikte rahatsızlanarak bir gözünü kaybeden Mehmet Aypan’ın, “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının” ihlal edildiğine hükmetti.

DÜNYAYA KÖTÜ ÖRNEK OLUR

AYM, başvurucunun askere alınmasını hizmet kusuru olarak değerlendirirken, ere verilen bin lira manevi tazminatı az buldu. AYM, başvurucuya 40 bin lira manevi tazminata hükmetti. AYM kararında, “Başvurucunun askere sevkinde ayrıntılı ve yeterli bir muayene yapılmadığı, askerlik yapmaya elverişli olmadığı halde askere alındığı anlaşılmıştır” denildi.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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