×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AYM’den adayları sevindiren karar

Güncelleme Tarihi:

#AYM#Aday#Yerel Seçimler
AYM’den adayları sevindiren karar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) yerel seçimler öncesinde, aday olmak için görevinden istifa eden kamu görevlilerini ilgilendiren önemli bir karar çıktı.

Haberin Devamı

AYM, adaylık için istifa eden ancak geri döndüğünde eski kadrosuna yeniden atanmayan kamu görevlisinin seçilme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararını, Sağlık Bakanlığı’ndaki görevinden milletvekili adaylığı için ayrılan Mehmet Demircioğlu’nun başvurusu üzerine aldı. Aday gösterilmeyince eski görevine dönmek isteyen Demirci, ataması yapılmayınca seçilme hakkının ihlal edildiğini savunarak dava açtı. AYM de oyçokluğu ile aldığı ihlal kararında, “İdarece eski kadroya atama yapılmasına kanuni engel bulunduğu şeklindeki bariz takdir hatası içeren yorum, seçilme hakkına  müdahale teşkil etmiştir” dedi.      
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AYM#Aday#Yerel Seçimler

BAKMADAN GEÇME!