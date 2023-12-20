AYM’den adayları sevindiren karar

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AYM, adaylık için istifa eden ancak geri döndüğünde eski kadrosuna yeniden atanmayan kamu görevlisinin seçilme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararını, Sağlık Bakanlığı’ndaki görevinden milletvekili adaylığı için ayrılan Mehmet Demircioğlu’nun başvurusu üzerine aldı. Aday gösterilmeyince eski görevine dönmek isteyen Demirci, ataması yapılmayınca seçilme hakkının ihlal edildiğini savunarak dava açtı. AYM de oyçokluğu ile aldığı ihlal kararında, “İdarece eski kadroya atama yapılmasına kanuni engel bulunduğu şeklindeki bariz takdir hatası içeren yorum, seçilme hakkına müdahale teşkil etmiştir” dedi.

