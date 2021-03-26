Oya ARMUTÇU / ANKARA
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AYM’den 8 HDP’li için ’haksız tutuklama’ tazminatı
Anayasa Mahkemesi, HDP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi 8 HDP’linin bireysel başvurusunda, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” ve 40 biner lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, 12 Aralık 2016’da gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan HDP İstanbul İl Eş başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel ile İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi HDP’liler, 22 Temmuz 2017’de hak ihlali iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.
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