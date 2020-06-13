Oya ARMUTÇU / ANKARA
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AYM'den 65 yaş reddi
Anayasa Mahkemesi (AYM) 1. Bölümü, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği” iddiasıyla avukat Senih Özay’ın yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.
AYM, 65 yaş üstü vatandaşlara idari mahkemelere başvuru yolunu gösterdi. Buna göre vatandaşların 15 Haziran’dan önce bulundukları yerdeki idare mahkemesine başvurmaları ve iç hukuk yolları tüketildikten sonra AYM’ye bireysel başvuru yapmaları gerekiyor.
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