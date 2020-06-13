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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AYM'den 65 yaş reddi

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM'den 65 yaş reddi
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Anayasa Mahkemesi (AYM) 1. Bölümü, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği” iddiasıyla avukat Senih Özay’ın yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.

AYM, 65 yaş üstü vatandaşlara idari mahkemelere başvuru yolunu gösterdi. Buna göre vatandaşların 15 Haziran’dan önce bulundukları yerdeki idare mahkemesine başvurmaları ve iç hukuk yolları tüketildikten sonra AYM’ye bireysel başvuru yapmaları gerekiyor.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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