AYM’den 2. kez 703 iptali

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AYM, birçok kamu kurumunu kapsayan uyum düzenlemesi için, “KHK ile olmaz yasa ile yapın” dedi. İptal kararları 9 veya 12 ay süreyle yürürlüğe girecek. Yeni iptaller arasında Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanı’nın onayı ile müze devir yetkisi, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın özel gelirlerini düzenleyen ve bu gelirlerin genel bütçeye özel gelir olarak kaydedilerek harcanmasını öngören kural, Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğundaki tarihî bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları işlerinin Kamu İhale Kanun hükümlerine tabi olmaksızın yapılması gibi düzenlemeler var.

ADALET BAKANI: KANUNLA DÜZENLENİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün AYM’nin 703 sayılı KHK’yı iptal kararlarını değerlendi. Tunç, AYM’nin iptal gerekçelerine bakılacağını belirterek, kanunla düzenlenmesi gereken hususlar için çalışma yapılacağını söyledi.