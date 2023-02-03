Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AYM’de Zühtü Arslan 3’üncü kez başkan

Güncelleme Tarihi:

#AYM#Zühtü Arslan#Başkan
AYM’de Zühtü Arslan 3’üncü kez başkan
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:00

AYM’de Zühtü Arslan 3’üncü kez başkan seçildi. Arslan, AYM’de üyelik süresi 12 yılla sınırlandırıldığı için 4 yıl olan başkanlık görevine 1 yıl 2 ay sonra veda edecek.

Haberin Devamı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nda dün başkanlık için seçim yapıldı. Zühtü Arslan yeniden aday oldu. Seçimde, 15 üyenin salt çoğunluğu olan 8 oyu alan Arslan üçüncü kez başkan seçildi. Kulislerde aday olduğu dile getirilen AYM’nin en yeni üçüncü üyesi olan İrfan Fidan ise 5 oy aldı. Aday olmamasına rağmen AYM Başkanvekili Kadir Özkaya’ya da 2 oy çıktı. Arslan, AYM Genel Kurulu’nca 10 Şubat 2015’te ilk kez Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilmişti. 25 Ocak 2019 tarihinde yapılan seçimi de kazanarakyeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu. Böylece, Arslan AYM’ye üçüncü kez başkan oldu.

1 YIL 2 AY SONRA BIRAKACAK

AYM Başkanı Arslan’ın başkanlık görev süresi 13 Şubat’ta sona eriyordu. Yeniden aday olan Arslan, 12 yıllık görev süresinin dolacağı 1 yıl 2 ay sonra dört yıllık başkanlık süresini tamamlayamadan görevden ayrılacak. 59 yaşındaki Arslan, AYM üyelerinin görev süresi 12 yılla sınırlandırıldığı için 65 yaşına kadar AYM’de görev yapamayacak. AYM Başkanı, AYM Genel Kurulu tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 4 yıl için seçiliyor. 

Haberin Devamı

HDP KARARLARINDA GÖREV ALACAK

başkan sıfatıyla gündem belirleme yetkisine sahip olan Arslan, yeni döneminde HDP’nin Hazine yardımına geçici bloke kararının kaldırılıp, kaldırılmaması ve HDP’nin kapatma davası gibi kritik birçok davada başkan olarak görev alıp karar verecek. 

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zühtü Arslan’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Zühtü Arslan’a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KUTLAMA TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarağlu, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Zühtü Arslan’ı telefonla arayarak kutladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AYM#Zühtü Arslan#Başkan

BAKMADAN GEÇME!

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol
6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör