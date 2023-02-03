AYM’de Zühtü Arslan 3’üncü kez başkan

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nda dün başkanlık için seçim yapıldı. Zühtü Arslan yeniden aday oldu. Seçimde, 15 üyenin salt çoğunluğu olan 8 oyu alan Arslan üçüncü kez başkan seçildi. Kulislerde aday olduğu dile getirilen AYM’nin en yeni üçüncü üyesi olan İrfan Fidan ise 5 oy aldı. Aday olmamasına rağmen AYM Başkanvekili Kadir Özkaya’ya da 2 oy çıktı. Arslan, AYM Genel Kurulu’nca 10 Şubat 2015’te ilk kez Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilmişti. 25 Ocak 2019 tarihinde yapılan seçimi de kazanarakyeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu. Böylece, Arslan AYM’ye üçüncü kez başkan oldu.

1 YIL 2 AY SONRA BIRAKACAK

AYM Başkanı Arslan’ın başkanlık görev süresi 13 Şubat’ta sona eriyordu. Yeniden aday olan Arslan, 12 yıllık görev süresinin dolacağı 1 yıl 2 ay sonra dört yıllık başkanlık süresini tamamlayamadan görevden ayrılacak. 59 yaşındaki Arslan, AYM üyelerinin görev süresi 12 yılla sınırlandırıldığı için 65 yaşına kadar AYM’de görev yapamayacak. AYM Başkanı, AYM Genel Kurulu tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 4 yıl için seçiliyor.

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HDP KARARLARINDA GÖREV ALACAK

başkan sıfatıyla gündem belirleme yetkisine sahip olan Arslan, yeni döneminde HDP’nin Hazine yardımına geçici bloke kararının kaldırılıp, kaldırılmaması ve HDP’nin kapatma davası gibi kritik birçok davada başkan olarak görev alıp karar verecek.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zühtü Arslan’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Zühtü Arslan’a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KUTLAMA TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarağlu, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yeniden seçilen Zühtü Arslan’ı telefonla arayarak kutladı.