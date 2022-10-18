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AYM'de yemin töreni... Türk yargısının en uzun 10 yılı

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#AYM#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yargı
AYMde yemin töreni... Türk yargısının en uzun 10 yılı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:00

AYM’nin yeni üyesi Muhterem İnce dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle yemin ederek görevine başladı. AYM Başkanı Zühtü Arslan konuşmasında, son 10 yılın getirdiği yeniliklerle anayasa yargısı için ‘en uzun 10 yıl’ olduğunu söyledi.

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ANAYASA Mahkemesi’nin (AYM) TBMM tarafından seçilen yeni üyesi Muhterem İnce için dün Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta bakanlar, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri de katıldı. Arslan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

ADALET SÖYLEM DEĞİL EYLEM MESELESİ

“Yargı bağımsızlığının amacı, adaletin dolaylı dolaysız her türlü etki, yönlendirme ve baskıdan uzak şekilde dağıtılacağı yönündeki güven ve inancı yerleştirmektir. Sadî Şirâzî yaklaşık sekiz asır önce hükmetmek ve adaleti tesis etmekle yükümlü olanları şöyle uyarmıştır: “Kulaktaki pamuğu çıkar, halka adaletini göster/ Yoksa o büyük adalet günü açıkta kalırsın.” Bu sözler adaletin söylem değil, eylem meselesi olduğunu bize bir kez daha hatırlatmaktadır.

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AYMde yemin töreni... Türk yargısının en uzun 10 yılı

yargı BAĞIMSIZLIĞI

Gerçekten de yargıya yönelik güven ve inancın sarsılması, bir demokratik hukuk devletinin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Bu sebeple hukukun üstünlüğü anlayışı, yargının bağımsızlığına halel getirecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınmayı gerektirmektedir.

10 yıldan fazla zaman geçen kendi yemin törenimi hatırladım. Aradan geçen 10 yıl Anayasa Mahkemesi açısından yeniliklerin ve türlü zorlukların yaşandığı bir dönem olmuştur. Anayasa Mahkemesi’ne bir yandan bireysel başvuruları inceleme, diğer yandan da Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetleme görev ve yetkisinin verilmesi, anayasa yargısının alanını genişletmiştir. Bu süreçte darbe girişimi ve COVID-19 gibi olağanüstü durumlar, anayasa yargısı alanındaki dönüşümü daha da sancılı bir boyuta taşımıştır. Sanırım bu dönemi Türk anayasa yargısının ‘en uzun 10 yılı’ olarak nitelemek yanlış olmaz.”

AYMde yemin töreni... Türk yargısının en uzun 10 yılı

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BOZDAĞ: BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ TAMAM

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ yemin töreninde gazetecilerin sorusu üzerine başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliği çalışmasının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunum yapılacağını söyledi: “Hazırlıklarımızı tamamladık. Anayasa’nın 24 ve 41. maddeleri olmak üzere iki maddede değişiklik yapılacak. Düzenleme Anayasa 24. Madde’deki temel hak ve özgürlükler ile 41. Madde’deki aileyi koruma ile ilgili olacak. Sunum aşamasına geldik.”

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#AYM#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yargı

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