AYM’de yapay zeka dönemi

“2026’nın eylül ayı itibarıyla yapay zekâyı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada bireysel başvuru formlarının okunması, özetlenmesi ve kategorize edilmesi noktasında yapay zekâdan yararlanmayı planlıyoruz. Burada şu hususa dikkat çekmek isterim, yapay zekânın çalışmalarına ve bu çalışmalara bağlı olarak ortaya çıkan ürüne hukuki bir değer atfetmeyeceğiz. Yani yapay zekâ, raportörlerimize hazırlık çalışması niteliğinde katkılar sağlayacak. Yapay zekânın üreteceği ürün, raportörler tarafından mutlaka kontrol edilecek, bu çıktıların doğruluğu test edilecek ve gerekli kontrollerin ardından o çalışmalardan istifade edilecek.

ÖNERİ GETİRECEK

İkinci aşama olarak ise dosyaların kategorize edilmesinde, dosyaların değerlendirme safhasının öncesinde yapay zekâdan yararlanmayı hedefliyoruz. Bu noktada yapay zekâ, Anayasa Mahkemesi’nin benzer konularda daha önce verdiği kararlardan hareketle dosyalara ilişkin önerilerde bulunabilecek. Bu süreç de aynı şekilde kontrolden geçtikten, denendikten ve hata oranı çok düşük olduğu tespit edildikten sonra uygulamaya girecek. Bütün bu uygulamalar dosyaların ilk inceleme aşamasında devrede olacak, dosyanın esasının inceleme aşamasında, yani dosyada ihlal var mı yok mu gibi hukuki değerlendirme gerektiren durumlarda yapay zekânın devrede olması gibi bir husus şu an itibarıyla olmayacak.

AİHM KARARLARI

(Milletvekillikleri düşürülen Can Atalay ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararlarının, mahkemelerce yerine getirilmemesi) AYM’nin Can Atalay ile ilgili verdiği üç karar var. AYM üyesi olarak söz konusu kararlarda yargısal görüşümü ifade ettim. Bizim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararlarının yerine getirilmesini temin etmeye yönelik yetkimiz yok.”

İHLAL KARARLARININ YÜZDE 99.7’Sİ UYGULANDI

- AYM Başkanı Özkaya, Yüksek Mahkemeye ait istatistikleri de paylaştı. Özkaya’nın verdiği bilgiye göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla verilen ihlal kararlarının yüzde 99.7’sinin gereği yerine getirildi. İcra süreci tamamlanmamış dosya sayısı yalnızca 83. 2025’te AYM’ye 64 bin 321 bireysel başvuru yapıldı. Aynı dönemde 71 bin 175 başvuru karara bağlandı. Karşılama oranı yüzde 111 oldu.

Bireysel başvurunun başladığı 23 Eylül 2012’den 31 Aralık 2025’e kadar ise toplam 714 bin 774 başvuru yapıldı. Bunların 623 bin 88’i sonuçlandırıldı. Sonuçlandırma oranı yüzde 87,2. Derdest dosya sayısı 91 bin 686. 2012’den bu yana verilen toplam ihlal kararı sayısı ise 84 bin 519. Bunların 56 bin 443’ü makul sürede yargılanma hakkına ilişkin. Hak bazlı ihlal kararlarında ilk iki sırayı adil yargılanma hakkı ile mülkiyet hakkı ihlalleri aldı.

KOMİSYON RAPORU KURTULMUŞ’A SUNULDU

- TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sundu. TBMM’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanımız Kurtulmuş’a sundu” denildi.