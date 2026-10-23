AYM’de seçim maratonu

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DANIŞTAY üyesiyken 18 Aralık 2014’te AYM üyeliğine seçilen Kadir Özkaya 22 Aralık 2014’te göreve başlamıştı. Özkaya’nın görev süresi, AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan yasaya göre 22 Aralık’ta dolacak. Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü gereği, Özkaya’nın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi başkanlık seçim sürecinin başlaması gerekiyor. Bu süreç dün itibarıyla başladı.

ARALIK BAŞI SEÇİM YAPILABİLİR

Seçimin yapılacağı gün mevcut Başkan Özkaya tarafından belirlenecek. 15 AYM üyesinin de başkan adayı olabileceği seçimde, 15 üyeden en az 8’inin oyunu alan dört yıllığına yeni başkan seçilecek. Seçim işlerini AYM Başkanı Özkaya yürütecek. Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek. Görev süresinin dolması nedeniyle Özkaya seçimde aday olamayacak. Ancak, görevde olduğu için oy verebilecek.

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ADAYLIK BAŞVURUSUNA GEREK YOK

AYM’nin 15 asıl üyesinin tamamı doğal aday kabul edilirken, Başkanlık seçimi için önceden bir adaylık başvurusu yapılmasına gerek yok. Üyeler seçim gününe kadar adaylıklarını açıklayabilir veya oy pusulasına diledikleri üyenin ismini yazabilirler.

ÖZKAYA’NIN İKİ YILI DAHA VAR

AYM Başkanı Özkaya’nın, yaş haddinden emekliye ayrılması için 2 yılı daha bulunuyordu. AYM’nin, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kökenli üyeleri görev süreleri bittiğinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın eski kurumlarındaki üyelik görevlerine geri dönüyorlar. AYM’de geçen süreleri, kendi kurumlarındaki kıdemlerinde sayılıyor. Özkaya da eski kurumu Danıştay’a dönebilecek.