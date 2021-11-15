Ayman Yaylası'na taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı! Köylüler iş makinelerinin önünü kesti

Seben'deki Taşlıyayla Göleti'nden ilçe köylerine tarım için su taşınmasını sağlayacak proje kapsamında inşaat çalışmaları kapsamında, Ayman Yaylası bölgesinde taş ocağı kurulması planlandı. Bölgedeki ocaktan çıkarılan taşlarla projenin inşaatının gerçekleştirilmesi hedeflendi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taş ocağının kapatılacağı ve ağaçlandırma yapılacağı bilgisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından köylülere bildirildi.
DAVA AÇAN KÖYLÜLERDEN ALANDA PROTESTO
Taş ocağının bulunduğu köylerde yaşayanlar ise taş ocağına karşı çıktı. Bölgede ağaçların kesildiğini belirten köylüler, inşaatın durdurulması için dava açtı. Bu kapsamda Bolu Valiliği de bölgedeki çalışmalar için ÇED raporunun gerekli olmadığı yönünde karar verdi. Bölgede ağaç kesme çalışmaları sürerken, köylüler de kararı protesto etti. İş makinelerinin önünü kesen köylüler, karara tepki gösterip, çalışmaları bir süre engelledi.
'OLUŞAN TOZ CANLI HAYATINI TEHDİT EDECEK BOYUTTA'
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu'nca da bölgedeki çalışmalar incelendi. Kurul, çalışmaların teknik ve bilimsel saiklerden uzak olduğunu ve acilen durdurulması gerektiği belirtti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Projeye esas olan ocağın 550 metre güneybatısında yer alan ve hayvancılık faaliyeti için yararlanılan Ayman Yaylası, 460 metre güneyinde hayvan sürüleri ile yaban hayatının su ihtiyacını karşıladığı Akçakilise Deresi bulunmaktadır. Ayrıca hayvancılık faaliyetini sürdüren Ayman Yaylası mera alanı ve hayvan ağılları ocağın kurulmak istendiği alan ile Ayman Yaylası arasında kalmaktadır. Ayman Yaylası ve civar yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacının karşılandığı yüksek gerilim elektrik iletim hattı ocak alanına yaklaşık 60 metre mesafede bulunmaktadır. Taş ocağı faaliyetlerinde birçok işlemin sonucunda oluşacak olan toz, canlı sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmaktadır" denildi.