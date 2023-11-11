AYM- Yargıtay polemiği... Bakan Tunç: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur.

AYM üyeleri 15 üyeden oluşuyor. AYM'nin önünde 129 bin 900 bireysel başvuru dosyası var. Bu dosyaların büyük çoğunluğu kesinleşmiş mahkeme kararlarına ilişkin.

AYM kararlarının son izleme mercii Yargıtay'dır.

"KRİZLER YENİ ANAYASA İLE ÇÖZÜLÜR"

Sorunun çözümü yeni anayasadır. Krizler yeni anayasa ile çözülür.

Kimse kurumlarımızı yıpratma girişiminde bulunmamalı.

TBMM'de oturma eylemine değil çalışmaya ihtiyacımız var.

Yargının ve adalet teşkilatımızın işleyişinde en önemli unsur insan unsurudur. Hakim ve savcılarımız, personeller. Yargımızın iş yükü devam ediyor. Toplum durağan değil toplum değiştikçe yargının iş yükünün arttığını görüyoruz. Yargıdaki iş yükünün çözümüne yönelik çalışmalarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz.

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