AYM ve Yargıtay arasında yeni mekanizma

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Özkaya, AYM’nin temyiz incelemesi yapmadığını, Anayasa ve mevzuata uygun şekilde görevini yerine getirdiğini belirterek, “İki yüksek yargı kurumunun bu tür tartışmalar hakkında konuşmasını doğru bulmuyorum. AYM’nin bireysel başvurularda ihlal kararı oranı yüzde 3 seviyelerinde. Bu da AYM’nin iddia edildiği gibi temyiz işlemi yapmadığının önemli bir göstergesi” dedi.

YENİ BİR MEKANİZMA KURDUK

Özkaya dün düzenlenen basını bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay kararı sonrasında Yargıtay ile AYM arasında yeni bir mekanizma kurulduğunu açıklayan Özkaya, satırbaşları ile şu değerlendirmeleri yaptı:



“AYM, vereceği bir kararda Yargıtay’da içtihat değişikliğine neden olacaksa o dosyada artık Yargıtay ile görüşme yapıyor. Arada yeni dönemde böyle bir mekanizma kuruldu. Yargıtay’ın ön dosya ile ilgili görüşü de alınıyor. AYM, süper temyiz mahkemesi demek çok kolay birşey değil. AYM biçimsel bir inceleme ile hakkın ihlal edilip edilmediğini nasıl söyleyecek.

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HDP RAPORU GECİKMEDİ

HDP davasının bugüne kadarki davalardan iddianamenin niteliği itibarıyla önemli bir farkı var. İddianamede, 451 kişiye siyasi yasak isteniyor. 3 binden fazla kovuşturma ve soruşturma dosyası delil olarak gösteriliyor. Bu dosyaların bazılarında süreç devam ediyor. Raportör yargı mercilerinden gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu nedenle 1 yıl 6 aydır raportörün esas incelemesi sürüyor. HDP kapatma davasında esas inceleme raporunun henüz tamamlanmamış olmasının esas sebebi bu.

SOKAK HAYVANLARI BAŞVURUSU

Sokak hayvanları başvurusunu görüştüğümüz gün dosyayı raportöre verdim. Raportör arkadaşımı çağırıp elindeki dosyaları bir kenara bırakıp, bu dosyaya yoğunlaşması talimatını verdim. Gerekirse barınaklara da gidip raporu hazırlayacak. Rapor tamamlandığında başvuru bekletilmeden gündeme alınacak. Yıl sonuna kadar bu kararın çıkmasını hedefliyoruz. Bu konunun kamuoyu gündeminden çıkarılması gerekiyor.”

ATALAY VE GEZİ ÇOK UZAMAZ

Atalay’a ilişkin yargı kararına uyulmaması üzerine yapılan 3. başvuru ile Gezi davasında yapılan bireysel başvuruların ne zaman gündeme alınacağı sorusuna karşılık Özkaya, “Dosyalar hazır olduğunda, incelenir hale geldiğinde değerlendirilecek. Takvim veremiyorum ama çok uzamaz” yanıtını verdi.