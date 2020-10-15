AYM üyesinin tweet'iyle başladı: Başkentte 'ışık'lı kriz

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, AYM’nin CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, “yeniden yargılamaya yer olmadığına” hükmetmesi önceki gün büyük tartışma yaratmıştı. Akşam saatlerinde AYM üyesi Yıldırım, Twitter’da dikkat çeken bir paylaşım yaparak AYM binasının fotoğrafını “Işıklar yanıyor” notuyla paylaştı. Yıldırım’ın bu paylaşımı darbe iması olarak değerlendirildi ve siyasetten çok sert tepkiler geldi. İçişleri Bakanlığı, Yıldırım’a yanıt olarak, “Işıklarımız hiç sönmüyor” paylaşımı yaptı.

TWEET’İ SİLDİ

Üye Yıldırım, tepkiler üzerine maksadını aştığını ve üzgün olduğunu belirten paylaşımda bulundu. Yıldırım, tepkilerin ardından önceki gece 01.00 sularında, Twitter hesabından “ışıklı” paylaşımını silerek bir açıklama daha yaptı. Yıldırım, “Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM’nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir” dedi.

AYM: DEMOKRASİ DIŞI GİRİŞİMİ REDDEDİYORUZ

Berberoğlu kararı nedeniyle olağanüstü toplanan AYM ise şu açıklamayı yaptı: “Anayasa Mahkemesi’nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi’nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.” AYM’nin 3.5 saat süren olağanüstü toplantısında ise Berberoğlu kararına yerel mahkemenin uymamasının anayasaya aykırı olduğu ve mahkeme kararlarının bağlayıcılığına vurgu yapıldı. Ancak bu konuda bir karar verilmedi. Toplantıda Yıldırım’ın tweeti de görüşüldü. Bazı üyeler, maksadını aşan bu sosyal medya paylaşımının mahkemeye zarar verdiğini ve yanlış olduğunu dile getirdi. Bazı üyeler Yıldırım’ın Twitter hesabını kapatması ve hakkında inceleme yapılması gerektiği görüşünü de savundu. Ancak, Yıldırım hakkında disiplin süreci işletilmesi ve inceleme yapılması konusunda dün itibarıyla bir karar çıkmadı.

ÖZÜR DİLEDİ

AYM üyesi Engin Yıldırım tepkiler üzerine dün yazılı açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi. Yıldırım’ın açıklaması şöyle: “Dün (önceki) gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum.”

AYM’NİN ÇATIŞMALI KARARLARI

AYM, son dönemde verdiği kararlarla hem mahkemeler hem de hükümetle karşı karşıya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM’nin son dönemde aldığı kararlar ve Selahattin Demirtaş’la ilgili verdiği hak ihlali kararını eleştirirken, “AYM yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Parlamento AYM ile ilgili yeni adım atarsa ben buna katılırım” açıklaması yaptı. Erdoğan, 2016’da ise AYM’nin Can Dündar ve Erdem Gül’e verdiği tahliye kararı için, “Sessiz kalırım ama onu kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” demişti.

UYGULANMAYAN KARARLAR

AYM, iki yıl önce Mehmet Altan ve Şahin Alpay için hak ihlali kararı vermiş, ancak İstanbul 13. Ağır Ceza ile 26. Ağır Ceza Mahkemesi karara uymamıştı. AYM’nin, Berberoğlu hakkındaki ihlal kararına da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi uymayı reddetti.

TEPKİLER



‘LÜZUMSUZSA MİLLET KAPATIR’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar.

‘AYM ÜYESİNE YAKIŞMADI’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı mensupları kararlarıyla konuşur. Sosyal medyada yapılacak açıklamalar, yüksek mahkeme üyesine yakışmaz. Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım.

CHP: TWEET YANLIŞ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Siyasi çağrışımlar yaratabilecek işler hâkim savcının işi değildir. Yanlıştır. ‘AYM’nin ışıkları yanıyor’ karşısına ‘İçişleri ışıkları yanıyor’ tweet’i atılıyorsa ülkenin geldiği durum herkesin gözü önünde.

MHP: DARBE ŞİFRESİ

MHP Grup Başkanvekili Levend Bülbül: Geçmişte askeri darbenin şifrelerinden, sinyallerinden bir cümle. Türkiye’nin demokrasi tarihinden son derece haberdar olan bir kişinin bunu aynı şekilde yayınlıyor olmasının mazur görülecek tarafı yok. AYM’nin bundan sonra vereceği kararları da tartışmalı hale getirecek bir gelişme.

İYİ PARTİ: SUNİ GÜNDEM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’yi artık suni gündemlerle meşgul etmemek, vatandaşı birinci derece ilgilendiren konuları gündeme almak gerek. AYM üyesinin paylaşımı elbette maksadı aşmıştır, fakat buradan bir darbe çığırtkanlığı çıkartmak da abesle iştigaldir.

ERDOĞAN’DAN AYM ÜYESİ YILDIRIM’A TEPKİ: ARZU EDİYORSAN SİYASETE GİRERSİN





Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM üyesi Yıldırım’ın paylaşımını şu sözlerle eleştirdi: “Bunu bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bir bütünü, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. AYM üyesinin adeta siyasete soyunmuş olması; çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasete girersin. Siyasetin içinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını yakalarsın.” Erdoğan, Yıldırım’ın, yanlış anlaşıldığını belirterek kamuoyundan özür dilediği anımsatılarak yöneltilen, “Sizce bu özür yeterli mi?” sorusuna da, “Bunu şu anda AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır” karşılığını verdi.

BERBEROĞLU KARARI YORUMU

Yargının CHP’li Enis Berberoğlu kararına ilişkin Erdoğan, “O, yasanın kendi içindeki süreç. Geçmişte de Şahin Alpay’la ilgili yerel mahkeme bir karar vermişti. Burada da yerel mahkeme atabileceği bir adımı atmış” dedi. Bahçeli’nin, AYM’nin yapısıyla ilgili sözleri anımsatılarak yöneltilen, “Bir çalışma görür müyüz?” sorusu üzerine de, “İnşallah” yanıtını verdi.

ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

BİSİKLETİYLE DE KONUŞULDU







Prof. Dr. Engin Yıldırım daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bisikletli yanıtıyla tartışılmıştı. AYM’nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması ve şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptali kararlarını eleştiren Bakan Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan’a seslenerek, “Madem özgür bir ülkeyiz, polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım” demiş, Yıldırım da bunun üzerine Twitter’dan bisikletiyle fotoğraf paylaşmıştı.

DERSHANE KAPATMAYA İPTAL OYU KULLANMIŞTI

AYM’de FETÖ üyeliğinden mahkum olan Alparslan Altan’ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan başkanvekili seçiminde aday olan Yıldırım, kritik kararlara imza attı. Başkan Arslan gibi dershane kapatmaya iptal yönünde oy kullandı, resmi nikâh kıymadan dini nikâh yaptıranlara ve bu nikâhı kıyan din görevlisine 6 aya kadar hapis cezası verilmesini öngören TCK hükümlerinin iptali kararına katıldı. Başkanlık seçiminde de Arslan’a oy verdi.

GÜL’ÜN ATADIĞI ÜYE

1966 İstanbul doğumlu Engin Yıldırım, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını İngiltere’de tamamladı. 9 Nisan 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine getirildi. 19 Ekim 2015’te Başkanvekilliğine seçildi. 25 Ekim 2019’da bu görevi sona eren Yıldırım halen Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görevine devam ediyor.