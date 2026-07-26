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AYM üyesi Kıratlı, Türkiye'nin doğa harikasında tüplü dalış yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Metin Kıratlı#Sakarya Nehri#Tüplü Dalış
AYM üyesi Kıratlı, Türkiyenin doğa harikasında tüplü dalış yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 09:29

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Metin Kıratlı, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki berraklığı ve turkuaz mavisi rengiyle bilinen Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı.

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Türkiye'nin farklı deniz noktalarında dalış gerçekleştiren Kıratlı, yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki Sakaryabaşı'nın tüplü dalış açısından Türkiye'nin en özel destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

AYM üyesi Kıratlı, Türkiyenin doğa harikasında tüplü dalış yaptı

Sakaryabaşı'nın olağanüstü berraklığa sahip tatlı su kaynaklarıyla dalış tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunduğunu belirten Kıratlı, şunları kaydetti:

"Bölgenin yüksek rakımda bulunması nedeniyle burada yapılan dalışlar irtifa dalışı olarak kabul edilmektedir. Su sıcaklığı yılın dört mevsiminde yaklaşık 20-22 derece arasında sabit seyretmektedir. Bu özelliği sayesinde Sakaryabaşı, yılın her döneminde güvenli ve konforlu dalış yapılabilen Türkiye'nin sayılı tatlı su dalış merkezlerinden biridir."

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AYM üyesi Kıratlı, Türkiyenin doğa harikasında tüplü dalış yaptı

Kıratlı, Sakaryabaşı'nın yalnızca dalış sporuyla ilgilenenler için değil, doğa tutkunları ve su altı fotoğrafçıları için de eşsiz bir destinasyon olduğunu belirterek, Eskişehir'in bu önemli değerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasının spor ve kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

AYM üyesi Kıratlı, Türkiyenin doğa harikasında tüplü dalış yaptı

Ülkenin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Sakaryabaşı'nda gerçekleştirilen dalışta, su altındaki doğal yapı, berraklık ve biyolojik çeşitlilik görüntülendi.

AYM üyesi Kıratlı, Türkiyenin doğa harikasında tüplü dalış yaptı

AYM üyesi Kıratlı, Türkiyenin doğa harikasında tüplü dalış yaptı

 

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#Metin Kıratlı#Sakarya Nehri#Tüplü Dalış

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