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AYM seçim yasasını esastan görüşecek

#Anayasa Mahkemesi#Seçim Kanunu#Esas
AYM seçim yasasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Seçim Kanunu’nun iptal istemini esastan görüşecek.

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AYM, dün CHP’nin Seçim Kanunu’nun iptali davasının ilk incelemesini yaptı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. AYM, CHP’nin iptal talebini reddederse, tartışmalı Seçim Kanunu düzenlemeleri anayasa vizesi alacak. Olası bir iptal kararı halinde ise bu tartışmalı maddeler AYM’den dönmüş olacak. CHP, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nın dört maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için AYM’ye başvurmuştu. AYM, CHP’nin başvurusunun ilk incelemesini dün yaptı.

5,6,11 VE 12’NCİ MADDELER

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen AYM Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında görüşülerek karara bağlanacak.

CHP, yasanın seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, Cumhurbaşkanı’nı propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12’nci maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini talep etmişti.

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#Anayasa Mahkemesi#Seçim Kanunu#Esas

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