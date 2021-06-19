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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 |  Son Güncelleme:

AYM Raportörü: HDP iddianamesi kabul edilsin

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM Raportörü: HDP iddianamesi kabul edilsin

21 Haziran’da toplanacak AYM, raportörün ‘İddianame kabul edilsin’ raporunu karara bağlayacak ve HDP kapatma davası süreci başlamış olacak.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ilk iddianamenin eksiklikten iadesini isteyen raportörü, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davanın iddianamesinin kabulü yönünde karar verilmesini talep etti. HDP iddianamesinin kabul edilip edilmeyeceğine 21 Haziran’da AYM Genel Kurulu karar verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Mart’ta, HDP’nin temelli kapatılması talebi ile AYM’de dava açmıştı. AYM, 31 Mart’ta eksiklikleri gerekçesiyle HDP iddianamesinin iadesine karar vermişti. Başsavcılık tarafından yeniden hazırlanan HDP iddianamesi 7 Haziran’da ikinci kez AYM’ye gönderilmişti. İkinci HDP iddianamesi 843 sayfa ve 451 kişi hakkında siyasi yasak talep ediliyor.

ÜYELERE DAĞITILDI

AYM Başkanı Zühtü Arslan, ilk HDP iddianamesini inceleyen raportörü yeniden görevlendirmişti. Raportör, Başsavcılığın ikinci kez gönderdiği HDP’nin kapatılması istemli iddianameyle ilgili incelemesini tamamladı ve raporunu hazırladı. Rapor dün üyelere dağıtıldı. Raporda, AYM’nin iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, ikinci HDP iddianamesinin kabulü yönünde görüş bildirdi. Raporda, bu aşamada HDP’nin mal varlığına tedbir konulması talebinin ise reddedilmesi istendi.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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