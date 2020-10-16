AYM o tweet’i konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın Twitter hesabından yaptığı “Işıklar yanıyor” paylaşımına “Bunu şu anda AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır” tepkisi sonrası gözler yüksek mahkemeye çevrildi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen CHP’li Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına ilişkin kararını değerlendirmek üzere AYM Genel Kurulu’nu önceki gün saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Ancak büyük tepki toplayan tweet’in ardından AYM’nin olağanüstü toplantısının gündemi Berberoğlu kararının yanı sıra Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımı oldu.

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Olağanüstü toplantıda AYM üyelerinin neredeyse tamamı söz aldı. 3.5 saat süren toplantıda üyeler AYM’nin 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı izleyeceği tutumu müzakere etti. AYM kulislerinde, ihlal kararlarının yerel mahkemeleri bağlayıcılığına ilişkin bir açıklama beklentisi vardı ancak toplantı sonrası bu yapılmadı.

‘HESABINI KAPATSIN’

Toplantıda yüksek mahkeme üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” tweet’i büyük tartışma yarattı. Bazı üyeler maksadını aşan bu sosyal medya paylaşımının yanlış olduğunu, hâkimlerin bu tip paylaşımlar yapamayacağını ve mahkemeye zarar verdiğini savundu. Anayasa Mahkemesi Kanunu ve İçtüzüğü çerçevesinde Yıldırım’a disiplin işlemi yapılması gerektiği belirtildi. Bazı üyeler de Yıldırım’ın bu tip paylaşımlar yapmamasını, Twitter hesabını kapatmasını ayrıca hakkında disiplin incelemesi yönünde karar verilmesini istedi. Ancak Yıldırım hakkında disiplin inceleme yapılması konusunda uzlaşmaya varılamadı.

KONU KAPANDI MI?

AYM mevzuatına göre bir üyenin yaptığı yeminle veya üyeliğinin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan, hizmeti aksatan disiplin suçu işlediği iddiasıyla hakkında disiplin işlemi uygulanması ve sonrasında da disiplin cezası verilebilmesi için AYM Genel Kurulu kararı gerekiyor. Önceki günkü olağanüstü toplantıda, Yıldırım’a inceleme kararı çıkmamasının konunun kapandığı anlamına gelmediği, AYM Genel Kurulu’nda üyelerin konuyu başka bir toplantıda gündeme getirip karar alınmasını isteyebilecekleri vurgulandı. AYM Başkanı Arslan’ın da gereken hâllerde disiplin incelemesini AYM Genel Kurulu’na götürmeden önce bir üyeye ön inceleme yaptırması imkânı her zaman bulunuyor.

İNCELEME KARARI ÇIKARSA NE OLACAK?

Engin Yıldırım hakkında olası bir inceleme kararı çıkarsa, tweet’i nedeniyle hakkında disiplin işlemi başlatılabilecek. Yıldırım’dan daha kıdemli bir üye inceleme ile görevlendirilecek. Bu üye bir ön inceleme raporu, hazırlayacak. Rapor, AYM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Kurul disiplin suçunu sabit görürse, Yıldırım’a uyarma, kınama ya da üyelikten çekilmeye davet edilme cezalarından birinin uygulanmasına karar verebilecek.