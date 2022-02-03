AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı 2. kez iptal etti

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AYM, düzenlemedeki, üyeliği ve mensubiyeti ibaresini anayasaya aykırı buldu. 22 Eylül 2021 tarihli iptal kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımdan itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. İptal kararları geriye yürümediği için kararın daha önceki FETÖ ihraç kararlarına etkisi olmayacağı ve geçerliliklerini koruyacağı savunuldu. Hükümetin iptal kararı ışığında yeni düzenleme yaparak, “üyelik” ve “mensubiyet” kavramlarına açıklık getirmesi ve ihraç ile diğer işlemler için kesinleşmiş mahkûmiyet kararı aranması gerekeceği vurgulandı.