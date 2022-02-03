AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı 2. kez iptal etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
MHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsunMHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsun#At Harası
Dikkat Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanlarıDikkat! Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanları#Metaverse
Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadıAşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı#Koronavirüs
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıladan evlilik açıklamasıİlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması!#İlker Kaleli
İrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Dönüşüm kredisi 400 bin TL olduDönüşüm kredisi 400 bin TL oldu#Kentsel Dönüşüm
Omikron’da çember daralıyorOmikron’da çember daralıyor#Omicron
HABERLERGündem Haberleri

AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı 2. kez iptal etti

#AYM#KHK#Kamudan İhraç
AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı 2. kez iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) “Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ve mensubiyeti bulunduğu gerekçesiyle” liste yapılarak, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarmayla ilgili ikinci kez iptal kararı verdi.

Haberin Devamı

AYM, düzenlemedeki, üyeliği ve mensubiyeti ibaresini anayasaya aykırı buldu. 22 Eylül 2021 tarihli iptal kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımdan itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. İptal kararları geriye yürümediği için kararın daha önceki FETÖ ihraç kararlarına etkisi olmayacağı ve geçerliliklerini koruyacağı savunuldu. Hükümetin iptal kararı ışığında yeni düzenleme yaparak, “üyelik” ve “mensubiyet” kavramlarına açıklık getirmesi ve ihraç ile diğer işlemler için kesinleşmiş mahkûmiyet kararı aranması gerekeceği vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AYM#KHK#Kamudan İhraç

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan