×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AYM kararının gerekçesini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#ANAYASA Mahkemesi#Can Atalay#Gerekçeli Karar
AYM kararının gerekçesini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 07:00

ANAYASA Mahkemesi (AYM), hakkında iki kez hak ihlali kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili kararın gerekçesini açıkladı.

Haberin Devamı

 Açıklamada, AYM’nin hak ihlali kararı verdiğinde herhangi bir merciin bu kararı denetleme yetkisinin olmadığı belirtilerek, “İlk derece mahkemesinin yetkisi dahilindeki bir dosyayı Yargıtay’a göndermesiyle başlayan, Yargıtay’ın da anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç, anayasanın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararların ihlal kararında tespit edildiği şekliyle icra edilmemesi de etkili başvuru hakkının özel bir türü olan bireysel başvuru hakkının açık ve ağır bir şekilde ihlali anlamına gelmektedir” denildi. Kararda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM kararına uymayarak Türk hukukunda bulunmayan bir karar verdiği ifade edilerek, “Süreç anayasanın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır” denildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANAYASA Mahkemesi#Can Atalay#Gerekçeli Karar

BAKMADAN GEÇME!