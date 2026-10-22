AYM kararını verdi: Yeni Parti adına devam

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Dosya AYM’ye gönderilmişti. Yüksek Mahkeme, 29 Eylül’deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. YENİ Parti de bu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM’ye göndermişti. AYM Genel Kurulu’nda dün Yeni Parti’nin isim benzerliği davası bir kez daha ele alındı ve karar verildi. Yüksek Mahkeme, YENİ Parti’nin ismine ilişkin, Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruyu oyçokluğu ile reddetti.

ÖZEL: O İSMİ MİLLET KOYDU

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel AYM’nin kararını değerlendirirken, “YENİ Parti’nin kuruluş talimatını millet verdi. Adını sokakta, meydanda, evlerde, köylerde millet koydu” dedi ve şunları söyledi: “Seçimlerde YENİ Parti’de buluşmak ve seçimden sonra YENİ Parti iktidarında herkesin yüzünü güldürmek üzere yolumuza devam ediyoruz.”