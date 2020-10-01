AYM kararı: Bildiri dağıtmak kabahat değil
Anayasa Mahkemesi (AYM), bildiri dağıtan bir vatandaşa Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen, ‘mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etme’ suçundan 109 TL idari para cezası uygulanmasının anayasa aykırı olduğuna karar verdi.
Dava dosyasına göre, Gülay Yurt isimli vatandaş 4 arkadaşıyla birlikte, 2017 yılındaki anayasa değişikliği ile ilgili olarak, Batıkent metrosunun çıkışında bildiri dağıtmıştı.
MAL SATMIYOR, BİLDİRİ DAĞITIYOR
Taraflara, 29 Eylül’de tebliğ edilen kararın gerekçesinde, şu değerlendirmeler yapıldı: “Başvurucunun herhangi bir mal ve hizmet satışı yapmadığı açıktır. Dolayısıyla ‘bu satış amacıyla başkalarını rahatsız etmek’ unsurunun da başvurucuya isnat edilmesi mümkün değildir. Kabahatler Kanunun 37. Maddesi’nde yer alan ‘mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek’ hükmünün başvurucuya isnat edilen ‘bildiri dağıtmak’ fiilini kapsamadığı sonucuna varılmıştır.”
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