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AYM karar verdi... Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek

Güncelleme Tarihi:

#AYM#Yeni Parti#Anayasa Mahkemesi Kararı
AYM karar verdi... Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 11:22

Son dakika... Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek! Anayasa Mahkemesi Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti.

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Anayasa Mahkemesi, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ilişkin başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı. Anayasa Mahkemesi, "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüştü ve karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.

AYM karar verdi... Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek

NELER OLDU?

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılık, "iltibas" gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine dosya AYM'ye gönderilmişti.

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AYM, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşerek Yeni Parti'ye savunmasını sunması için bir ay süre verdmişti. Parti bu süre içerisinde savunmasını hazırlayarak Yüksek Mahkeme'ye göndermişti.

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#AYM#Yeni Parti#Anayasa Mahkemesi Kararı

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