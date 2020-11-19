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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM iptal gerekçesini açıkladı: Kategorik yasak olmaz

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM iptal gerekçesini açıkladı: Kategorik yasak olmaz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) karşı karşıya getiren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ndaki “Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünün iptaline ilişkin kararının gerekçesi dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İptal kararı oylar eşit çıktığı için AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın oyu doğrultusunda verildi. AYM’nin gösteri yürüyüşü hakkını genişleten ve güvence altına alınan kararında, boyutları belirtilmeden “kategorik olarak yasak getirilemeyeceği”, böyle bir yasaklamanın “demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı” ve günlük yaşamı bir miktar zorlaştırsa da bu tip gösterilere “hoşgörü” gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin başvurusu üzerine alınan kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

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“Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin bu yolları kullanan kişilerin seyahat özgürlüklerini kısıtlaması, o alanda gösteri yürüyüşü yapılmasının kategorik olarak yasaklanmasını gerektirmez. Trafik akışının bozulması riski ve bunun doğuracağı sonuçlar, şehirlerarası kara yollarının gösteri yürüyüşlerine tamamen kapatılmasına haklılık kazandırmamaktadır.

Getirilen sınırlamanın zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığı ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir sınırlama olmadığı değerlendirilmiştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün başkalarının günlük yaşamlarını bir miktar zorlaştırması kaçınılmaz olup demokratik toplumda bunun hoşgörüyle karşılanması gerekir.”

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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