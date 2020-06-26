AYM İnfaz Yasası’nı esastan görüşecek

İnfaz düzenlemesinin anayasaya aykırı olup olmadığı önümüzdeki günlerde görüşülecek. Nisan ayında Meclis’te kabul edilen düzenleme ile 100 bine yakın mahkûm cezaevlerinden erken tahliye ya da koronavirüs izni ile salıverildi.

Başvuruda eksiklik görmeyen AYM, CHP’nin başvurusunun esastan görüşülmesine oybirliği ile karar verdi. Dosyayla ilgili AYM raportörü görevlendirildi. Raportör incelemesinin ardından rapor üyelere dağıtılacak. AYM Genel Kurulu da iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

AYM son olarak baro başkanlarının eylemiyle gündeme gelen şehirlerarası yollarda gösteri yapılmasını yasaklayan düzenlemenin iptali talebiyle yapılan başvuruda, erteleme kararı verdi. Bu başvuru daha sonra esastan görüşülecek.

İKİ HDP’LİYE RET

AYM Genel Kurulu dün HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekillerinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan iki ayrı başvuruyu da görüştü ve reddetti. AYM, HDP’li Güven ve Farisoğullarının vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kararda anayasaya aykırılık görmedi. Her iki başvuruda da oybirliğiyle ret kararı verildi.

YKS KARARI

AYM ayrıca, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun, YKS tarihinin öne çekilmesine itirazına ilişkin başvurusunu da kabul etmedi.