AYM, HDP iddianamesini iade etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), “odak” ilişkisinin kurulamadığı ve eksiklikleri nedeniyle iadesine karar verdiği HDP’nin kapatılması talepli iddianameyi dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti.
HDP iddianamesiyle birlikte, 31 Mart’ta oybirliğiyle verilen iade kararının gerekçesi de Başsavcılığa iletildi. Başsavcılık, belirlenen eksikleri tamamladıktan sonra HDP iddianamesini ikinci kez AYM’ye gönderecek. Öte yandan eski HDP’li bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Şık için fezleke düzenlendi.
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