MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAYM, HDP iddianamesini iade etti
GeriGündem AYM, HDP iddianamesini iade etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM, HDP iddianamesini iade etti

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM, HDP iddianamesini iade etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), “odak” ilişkisinin kurulamadığı ve eksiklikleri nedeniyle iadesine karar verdiği HDP’nin kapatılması talepli iddianameyi dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti.

HDP iddianamesiyle birlikte, 31 Mart’ta oybirliğiyle verilen iade kararının gerekçesi de Başsavcılığa iletildi. Başsavcılık, belirlenen eksikleri tamamladıktan sonra HDP iddianamesini ikinci kez AYM’ye gönderecek. Öte yandan eski HDP’li bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Şık için fezleke düzenlendi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi