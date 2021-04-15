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Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

AYM, HDP iddianamesini iade etti

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AYM, HDP'nin kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamenin iadesine ilişkin gerekçeli kararı açıkladı. AYM'nin kararında, "İddianamede, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

AYM'nin HDP iddianamesini iade kararında şu ifadeler kullanıldı:

İddianamede eylemlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin; kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı olduğu ileri sürülen, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemler ile partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170'nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına aykırı olarak düzenlenen iddianamenin, Kanun’un 174'üncü maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi gerekir.

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