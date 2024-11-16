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AYM: Hâkim ve heyet değişiklikleri hak ihlali

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#Anayasa Mahkemesi#AYM#Resmi Gazete
AYM: Hâkim ve heyet değişiklikleri hak ihlali
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), yargılanma sırasında tanıkları dinleyen hâkimlerin değiştirilmesi ve kararın başka bir mahkeme heyeti tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi.

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Karar dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Sosyal medyadan  hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada, ilk derece mahkeme ve istinaf aşamasındaki heyetin değiştirildiğini hatırlatarak “İhlal kararına dönemin AYM Başkanı Zühtü Arslan ile birlikte çoğunluk üye imza atarken, şimdiki başkan Kadir Özkaya’nın da aralarında bulunduğu 4 üyenin karşı oy yazmak suretiyle karara muhalif kaldıkları görüldü” dedi.

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#Anayasa Mahkemesi#AYM#Resmi Gazete

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