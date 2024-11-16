AYM: Hâkim ve heyet değişiklikleri hak ihlali

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Karar dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Sosyal medyadan hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada, ilk derece mahkeme ve istinaf aşamasındaki heyetin değiştirildiğini hatırlatarak “İhlal kararına dönemin AYM Başkanı Zühtü Arslan ile birlikte çoğunluk üye imza atarken, şimdiki başkan Kadir Özkaya’nın da aralarında bulunduğu 4 üyenin karşı oy yazmak suretiyle karara muhalif kaldıkları görüldü” dedi.