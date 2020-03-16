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DHA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

AYM Genel Kurulu'na Corona Virüs ertelemesi

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AYM Genel Kurulu'na Corona Virüs ertelemesi
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Anayasa Mahkemesi, Corona Virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'taki genel kurulun ertelenmesine karar verdi.

AYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19 Mart 2020 tarihindeki Genel Kurul gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30 Mart 2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır" denildi.

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