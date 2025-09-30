AYM: Enflasyon zararı hak kaybı

Haberin Devamı

Dosyada pilot karar usulünü uygulayan AYM, Türk hukuk sisteminde başvurucunun alacağının enflasyon karşısında uğradığı değer kaybının tazmin edilmesini sağlayacak etkili bir hukuk yolunun bulunmadığı ve bunun yapısal bir sorun olduğu tespiti yaptı. Benzer ihlallerin doğmaması ve yapısal sorunun çözülmesi için yasal düzenleme yapılması amacıyla kararın TBMM’ye gönderilmesine karar verildi.

ALACAKLAR KORUMASIZ

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre C.Ş. adlı vatandaş, 2010’da özel bir bankaya karşı açtığı icra takibi sonucu asıl alacağı 48 bin 854 TL olarak belirlenen bir borcun, itiraz süreçleri ve yargılamaların ardından 2020 yılında 119 bin 114 TL olarak ödendiğini kaydetti. Geçen 10 yıllık sürede yasal faizin değer kaybını karşılamadığını savundu. Açtığı tazminat davası reddedilince de AYM’ye başvurdu. AYM kararında, enflasyonun tek başına zararı ispat için yeterli görülmediği durumlarda alacaklının korumasız kaldığını da vurguladı.