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AYM Can Atalay başvurusunu 12 Ekim’de görüşecek

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#AYM#Can Atalay#Başvuru
AYM Can Atalay başvurusunu 12 Ekim’de görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hak ihlali başvurusunu 12 Ekim’de görüşecek.

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Gezi Parkı Davası’ndan yargılanırken milletvekili seçilen Atalay, hakkındaki yargılamanın durdurulup tahliye edilmesi talebiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne başvurmuş, ancak bubaşvurusu reddedilmişti. Atalay’ın bu davadan aldığı 18 yıllık hapis cezası da geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından onanmıştı. Atalay’ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu. Atalay’ın başvurusunu 5 Ekim’de görüşen AYM başvuruyu Genel Kurul’a sevk etmişti. Başvuru AYM Genel Kurulu’nda 12 Ekim’de görüşülerek karara bağlanacak. 

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#AYM#Can Atalay#Başvuru

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