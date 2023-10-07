AYM Can Atalay başvurusunu 12 Ekim’de görüşecek

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Gezi Parkı Davası’ndan yargılanırken milletvekili seçilen Atalay, hakkındaki yargılamanın durdurulup tahliye edilmesi talebiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne başvurmuş, ancak bubaşvurusu reddedilmişti. Atalay’ın bu davadan aldığı 18 yıllık hapis cezası da geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından onanmıştı. Atalay’ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu. Atalay’ın başvurusunu 5 Ekim’de görüşen AYM başvuruyu Genel Kurul’a sevk etmişti. Başvuru AYM Genel Kurulu’nda 12 Ekim’de görüşülerek karara bağlanacak.