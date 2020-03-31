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DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

AYM, bireysel başvuru süresini 30 Nisan'a kadar durdurdu

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AYM, bireysel başvuru süresini 30 Nisan'a kadar durdurdu
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Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) koronavirüs salgını nedeniyle bireysel başvuruya ilişkin sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.

AYM'den yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çıkarılan 7226 sayılı Kanun'un Geçici 1'inci maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ilişkin süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur" denildi.

 

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