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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AYM Berberoğlu başvurusunu görüşecek

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM Berberoğlu başvurusunu görüşecek
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu bugün CHP’li Enis Berberoğlu’nun ihlal kararının yerine getirilmemesi nedeniyle “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu karara bağlayacak.

MİT TIR’larıyla ilgili görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun başvurusu üzerine AYM, ihlal ve yeniden yargılamaya kararı aldı. Yerel mahkeme yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi, bir üst mahkeme de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ni adres gösterdi. Berberoğlu’nun avukatları bu gelişme üzerine bir kez daha AYM’nin yolunu tuttu.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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