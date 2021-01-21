AYM Berberoğlu başvurusunu görüşecek

MİT TIR’larıyla ilgili görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun başvurusu üzerine AYM, ihlal ve yeniden yargılamaya kararı aldı. Yerel mahkeme yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi, bir üst mahkeme de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ni adres gösterdi. Berberoğlu’nun avukatları bu gelişme üzerine bir kez daha AYM’nin yolunu tuttu.