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AYM Başkanı’ndan OHAL yanıtı

#AYM#OHAL#KHK
AYM Başkanı’ndan OHAL yanıtı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan dün OHAL KHK’larının yüksek mahkeme tarafından denetlenmediği ve kararların toplumsal gerçeklikten kopuk olduğu eleştirisini yanıtladı.

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Arslan, “OHAL KHK’larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. AYM bazılarının zannettiği gibi toplumsal gerçeklikten kopuk, fildişi kulede kararlar vermemektedir. Mahkemenin benimsediği hak eksenli yaklaşım, romantik ve sınırsız bir özgürlükçülük de değildir” dedi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Anayasa Mahkemesi kararları ışığında hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi sempozyumu’na katılan Arslan hak ihlali iddiaları için şöyle konuştu:

BİREYSEL BAŞVURULAR

“Anayasallık denetiminde, temel hak ve özgürlükleri sınırlayan dava konusu OHAL tedbirlerinin önemli bir kısmının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. Hak ihlali iddiaları bireysel başvuru yoluyla incelenmektedir. ”

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#AYM#OHAL#KHK

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