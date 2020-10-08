AYM Başkanı’na göre infaz değil, af yasası

9 üyenin oyuyla verilen kararda, çıkartılan kanunun bir af düzenlemesi değil, cezanın infaz şeklinin, rejiminin değiştirilmesi olduğu savunuldu. Karara muhalif kalan Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan ise çıkartılan kanunun özel bir af düzenlemesi olduğunu, belirterek, çarpıcı bir karşı oy yazısı yazdı.

BAŞKAN VE 6 ÜYE KARŞI ÇIKTI

Karara muhalif kalan isimlerden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, karşı oy yazısında özetle şu değerlendirmelerde bulundu: “Düzenleme, cezanın infaz şeklini değil de kendisini etkiliyorsa bunun af niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. 6 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilen hükümlülerin cezaevine girmeden cezalarının infaz edilmesine imkân sağlayan geçici maddenin (1) numaralı fıkrası, cezanın kapsamına etki eden ve bir anlamda onu daha hafif seçenek yaptırımlara dönüştürerek hafifleten, bu nedenle de özel af niteliğinde olan bir düzenlemedir. Çok sık şekilde af niteliğinde düzenlemelerin yapılması, bu amaçların gerçekleşmesini engelleyebileceği gibi kamu vicdanını da yaralayabilir.”