AYM Başkanı Zühtü Arslan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti

Anayasa Mahkemesi'ndeki görüşmeye, AYM Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya ile Spano'ya eşlik eden AİHM Hâkimi Saadet Yüksel ve AİHM 2'nci Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı da katıldı.



AYM Başkanı Arslan, Mayıs ayında AİHM Başkanlığı'na seçilen Spano'yu tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyaretin AİHM ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliğini geliştireceğine inandığını ifade eden Arslan, Spano'ya AYM'nin çalışmaları ve içtihatları ile ilgili bilgi verdi.



Arslan, 2 kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde diyalog ve toplantıların, AYM raportörlerinin AİHM'de görevlendirilmesinin ve Avrupa Konseyi ile yürütülen 'Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkili İcrası Projesi'nin önemine vurgu yaptı.



SPANO’DAN BİREYSEL BAŞVURU VURGUSU



İki kurum arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğunu dile getiren AİHM Başkanı Spano ise, görevi süresince AİHM ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini belirtti. Spano, AYM'nin bireysel başvurunun etkililiğini muhafaza etmesinin önemine işaret ederken, iki kurum arasında münferit konularda görüş ayrılıkları bulunabileceğini, ancak diyalog ve iş birliğiyle olumlu sonuçlar elde edileceğine inandığını söyledi.