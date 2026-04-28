AYM Başkanı Özkaya’dan anayasal denetim vurgusu

Anayasa yargısı, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biridir” dedi. Özkaya dün Anayasa Mahkemesi’nin 64. kuruluş yıldönümü sempozyumunda yaptığı konuşmada anayasal denetimin önemine dikkat çekti. Özkaya şu değerlendirmeleri yaptı:

VAZGEÇİLMEZ UNSUR

“Anayasa yargısı yalnızca teknik bir denetim mekanizması değil, anayasanın üstünlüğünü ve bağlayıcılığını hayata geçiren kurumsal bir güvencedir. Nitekim anayasa, normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan temel hukuk normu olarak yasama, yürütme ve yargı organları dahil olmak üzere tüm kamu gücünü bağlamaktadır. Bu yönüyle anayasa yargısı, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Zira anayasal denetimin bulunmadığı bir sistemde, anayasanın üstünlüğü ilkesinin pratik bir anlam ifade etmediğinin altını çizmek gerekir. Öte yandan anayasa yargısının günümüzde genişleyen rolü, onu yalnızca normları iptal eden bir yapının çok ötesine taşımaktadır. Anayasa yargısı demokratikleşme sürecinde aktif bir rol oynayan, hak ve özgürlüklerin korunmasının ötesine geçerek onların gelişimine katkı sunan bir mekanizma olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda anayasa yargısı, kanunların ve diğer normların anayasaya uygunluğunu denetleyerek, hukuk düzeni içinde bir uyum ve bütünlük mekanizması işlevi üstlenmektedir. Mahkememiz, norm denetimiyle yasama organını anayasal sınırlar içinde tutan bir fonksiyon üstlenmiştir. Bugün Anayasa Mahkemesi, yalnızca ihlalleri gideren değil, hukuk sisteminin bütününe yön veren bir içtihat üretim merkezi haline gelmiştir.”