AYM Başkanı Özkaya ve beraberindeki heyetten Çin'e çalışma ziyareti

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AYM Başkanı Kadir Özkaya, Çin Yüksek Halk Mahkemesi’nin resmi daveti üzerine 29 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin’e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Özkaya, ziyaret kapsamında Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun, Çin Adalet Bakanı He Rong ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Üyesi ve Anayasa ve Hukuk Komitesi Başkan Yardımcısı Yuan Shuhong ile görüştü. Başkan Özkaya’ya ziyaretlerinde Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeleri Engin Yıldırım, Yusuf Şevki Hakyemez, Kenan Yaşar ve Metin Kıratlı ile Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, Başraportör Mehmet Sadık Yamlı ve Özel Kalem Müdürü Adnan Kahveci eşlik etti.

YARGIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKA ELE ALINDI

Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin yüksek yargı kurumlarının yapısı ve işleyişi, anayasa yargısındaki güncel gelişmeler, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı değerlendirildi. Taraflar, yüksek yargı kurumları arasındaki kurumsal diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

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Özkaya, Türkiye ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin hukuk ve yargı alanındaki iş birliğine de yansımasının önem taşıdığını belirterek, iki ülke mahkemeleri arasındaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşımaya hazır olduklarını ifade etti. Çin’in yargı süreçlerinde yapay zeka ve teknolojiyi kullanımına ilişkin uygulamalarını yakından takip ettiklerini de kaydeden Özkaya, bu alandaki tecrübelerin karşılıklı paylaşılmasını önemsediklerini söyledi.

ADALET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Çin temasları kapsamında Adalet Bakanı He Rong ile de bir araya gelen Özkaya, görüşmede hukukun üstünlüğü, adalet hizmetlerinde dijitalleşme, yargıda teknoloji kullanımı ve iki ülke arasındaki adli iş birliği konularını ele aldı. Görüşmede ayrıca Lahey Sözleşmesi ile medeni ve ticari konulardaki adli yardımlaşma mekanizmaları da değerlendirildi.

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Heyet ayrıca Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki hukuk ve yargı alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.