AYM Başkanı Arslan yemin töreninde konuştu: ‘Irkçılık salgından daha tehlikeli’

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Basri Bağcı dün yemin ederek görevine başladı. Maskeyle yapılan yemin töreninde devletin zirvesi bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’ndaki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve yüksek yargı üyeleri katıldı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, yemin törenindeki konuşmasında ırkçılık eleştirisi yaparken, “Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez” dedi. Arslan, gelişmiş ülkeleri bile aciz bırakan COVID-19’un ulusal ve uluslararası düzeyde yardımlaşmanın ne kadar hayati olduğunu hatırlattığını vurguladı. “Umarım bu şekilde yaptığımız son tören olur” temennisinde bulunan Arslan, özetle şu mesajları verdi:

BUNLAR ÖLÜMCÜL KAVRAMLAR

“Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyen ve bizim gibi yaşamayanların da haklarının olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bilhassa Batı’da hastalıklı bir ‘öteki’ tasavvurundan kaynaklanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi temel hak ve özgürlükleri ciddi şekilde tehdit etmeye devam ediyor. Bu kavramlar ölümcüldür. Burada ‘öteki’ olanı yok etmeye, postmodernist düşünür Lyotard’ın anlatımıyla ona kaderi yakılmak olan ‘çöp muamelesi’ yapmaya yönelik bir ruh halinden bahsediyoruz. Bu nedenle ırkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından mevcut salgından çok daha tehlikelidir.

BAŞVURULARI YÜZDE 93 KARŞILIYORUZ

Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır. Mahkememize sadece 2019’da 43 bin civarında bireysel başvuru yapılmıştır, geçen yıl yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır. Son iki yılda mahkememiz, yapılan bireysel başvuruları karşılama oranı bakımından ciddi seviye kat etmiştir, yüzde 93 düzeyindedir.”

Başkan Arslan’ın konuşmasının ardından yemin törenine geçildi. Özgeçmişi okunan yeni üye Bağcı yemin etti. Bağcı’ya kisvesini Başkan Arslan giydirdi.

KILIÇDAROĞLU’NA GÖNÜL SELAMI

Yemin töreninde tüm davetliler maske taktı. Törende görev alan AYM personeline bir gün önce koronavirüs testi yapıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na uzaktan elini göğsüne koyup- gönül selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninde yeni üye Basri Bağcı’yı da gönül selamıyla selamladı.