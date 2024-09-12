AYM Başkanı: Adalet timsali hakimler olun

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ANAYASA Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu’ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri ve davetliler katıldı. AYM Başkanı Özkaya, “Anayasal organlar arasında işbirliği, düzen ve uyumun sağlanabilmesi için Anayasa ve kanunlara uygun hareket etmenin yanında, aralarında daima iyi bir iletişimin bulunmasına da ihtiyaç vardır” dedi. Özkaya, Kuran’ı Kerim’den ayetlerle örnek verdiği konuşmasında, özetle şunları söyledi:

YAKININIZ DA OLSA

“Bir yerde söz sahibi olduğunuzda, güç verildiğinde muhatabınız kendi yakınınız olsa dahi adaletle hükmedin. Ebeveyninizin veya diğer yakın akrabalarınızın aleyhine de olsa her daim adaleti ayakta tutun. Hiçbir zaman adaleti kendi keyfi arzularınıza uydurmaya kalkışmayın. Tesis etmekle mükellef olduğunuz adaleti önce kendi nefsinizde/hayatınızda ete kemiğe büründürün. Adalet timsali hâkimler olun. Hiçbir neden, sizi hakkı ayakta tutmaktan alıkoymasın; adaletsiz davranmaya yöneltmesin. Adaletle hükmedin ki kargaşa çıkmasın.

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HESABI BİZLERDEN SORULUR

Bugün adalet dağıtıyoruz, her şeyi ve herkesi sorguya çekiyoruz. Lakin hepimiz geçiciyiz, bizi de bir gün sorguya çekecekler, bunu da unutmayalım. Unutmayalım ki bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizlerden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım, o günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim. Bir gün bize de sıra gelecek.

Bu fani dünya boştur, geçicidir, avaredir, diyerek kendimizi yanıltmayalım. Boş dediğimiz bu fani dünya iki cihanın da hazine anahtarıdır. İki cihan da bu fani dünyada kazanılmaktadır. Akılla, sıhhatle, bilimle bu dünyayı iyi değerlendirmeliyiz. Fitneye, fesada fırsat vermemeliyiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlumlara insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır.”

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108 BİN BİREYSEL BAŞVURU ÖNÜMÜZDE

- AYM Başkanı, mahkemedeki işlemlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Bugün itibarıyla 2024 yılı içinde mahkememizce 148 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 422 kuralın Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılmış ve karara bağlanmıştır. Elimizde 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla incelenmeyi bekleyen 125 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 594 kural bulunmaktadır. Mahkememize 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren bugüne kadar toplam 629 bin 821 bireysel başvuru yapılmış, bunların 522 bin 54’ü yani yüzde 83’ü sonuçlandırılmıştır. Bugün için önümüzde derdest halde 108 bin 220 bireysel başvuru bulunmaktadır. 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar makul sürede yargılanma hakkı hariç olmak üzere toplam 18 bin 341 başvuruda başvurucuların temel hak ve özgürlüklerinden en az birinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler eski Başkanı Metin Kıratlı’nın yemin törenine katıldı. AYM Başkanı Özkaya, hitabının ardından Kıratlı’ya cübbesini giydirerek tebrik etti.