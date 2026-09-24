AYM Başkanı açıkladı: 14 yılda 86 bin ihlal kararı

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, dün bireysel başvurunun 14’üncü yıldönümü sempozyumundaki açılış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Hâkim ve savcılar olarak hepimiz herkese adil davranmak zorundayız. Adalet timsali olmak zorundayız. Nefsimizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmamalıyız. Unutmamamız gereken bir başka husus da hâkim ve savcıların cübbelerinin düğme ve cebinin olmadığıdır.

YAPAY ZEKÂ UYARISI

TÜBİTAK ile hayata geçirilen projeyle özellikle bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemelerinde kullanılabilecek yapay zekâ tabanlı bir karar destek sisteminin geliştirilmesi çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Böylece raportörlerimizin çok sayıdaki başvuru ve karar arasındaki hukuki ilişkileri daha hızlı tespit edebilmesi, ilgili içtihada daha etkin biçimde ulaşabilmesi ve inceleme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Yapay zekâ, hâkimin yerine geçmek için değil; hâkime ve yargısal karar alma sürecine destek olmak için kullanılmalıdır. Adalet; hukuki bilgi ve muhakemenin yanında insanı, toplumu ve somut olayın kendine özgü şartlarını anlayabilmeyi gerektirir. Mahkememizin teknolojik dönüşüm anlayışının merkezinde daima insan vardır. Yargısal kararın sorumluluğu nihayetinde insana aittir. Mahkememizin bu alandaki yaklaşımı da teknolojinin sunduğu imkânlardan en üst düzeyde yararlanırken yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı, adil yargılanma hakkı ve hukuk devletinin gerektirdiği güvenceleri korumaktır.”

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Özkaya, AYM’ye 23 Eylül 2012’den bugüne 756 bin 726 bireysel başvuru yapıldığını, bunların 648 bin 410’unun sonuçlandırıldığını bildirdi. AYM’nin bugüne kadar verdiği 86 bin 849 ihlal kararının yüzde 99,9’unun uygulandığını belirten Özkaya, “2026’da da çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bugün itibarıyla yaklaşık 40.769 bireysel başvuru yapılmış, 30.000 civarında başvuru sonuçlandırılmıştır” dedi.