AYM 63 yaşında

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Dolmabahçe Sarayı’na gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hazır bulundu.

AYM BAŞKANI’NDAN YARGI ÜYELERİNE: ÖZGÜR KARAR VERSİNLER

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, törende “Bu yıl 63. kuruluş yıldönümünü kutlayan mahkememiz, hukukun üstünlüğünü sağlama ve normların Anayasa’ya uygunluğunu denetleme bağlamında önemli sorumluluklar üstlenmiştir. 2010 yılında getirilen bireysel başvuru mekanizmasıyla da vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına alarak anayasa yargısının evrensel ilkelerini uygulamaya devam etmektedir” dedi. Başkan Özkaya, konuşmasında bağımsız ve tarafsız yargının önemine dikkat çekti: “Bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı da ancak o faaliyeti yürütecek olan bağımsız ve tarafsız hâkimlerin varlığıyla mümkündür. Hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk yargısal faaliyetlerin baş aktörleri olan hâkim ve savcılara aittir. Tüm hâkim ve savcılar iç dünyalarındaki öznel duygu ve düşünceleri de dâhil olmak üzere herhangi bir dışsal etki altında kalmadan, çekinmeden, endişe duymadan, özgürce karar vermelidirler.

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BİREYSEL BAŞVURU

Bireysel başvuru yoluyla birlikte temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia eden herkesin Anayasa Mahkemesi’ne erişebilmesinin önü açılmış ve bu sayede ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi birçok konuda çok önemli kararlar verilmiş ve böylece ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesinin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlanmıştır.”

Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi üyeleri, çeşitli ülkelerin Anayasa Mahkemesi başkanları, başsavcılar ve milletvekilleri de katıldı.