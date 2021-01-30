Ayliz ne demek? İşte Ayliz isminin anlamıyla ilgili merak edilenler

Ayliz Türkçe'de yer almayan Farsça kökenli isim olarak kaynaklarda yer alıyor. Bebek sahibi olmayı bekleyen çiftlerin dikkatini çeken Ayliz ismi cennet kelimeleri ile anlam barındırıyor. Kız bebekler için tercih edilen Ayliz'in ay parıltısı ve cennetten bir bahçe anlamlarını taşıdığı biliniyor. Kız çocuklar için değerlendirilen bu güzel isminin anlamını öğrenerek bebeğinize özel bir isim verebilirsiniz.

AYLİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yer almayan Ayliz ismi Cennetteki en güzel hurinin adı yada ay parıltısı anlamlarını barındırıyor.

Ancak bu bilgi ile ilgili kesin bir doğruluk payı yer almıyor.

Ayliz ismi kız cinsiyetinde nadir kullanılan bir isim olarak yer alıyor.