Ayliz ne demek? İşte Ayliz isminin anlamıyla ilgili merak edilenler
Ayliz isminin anlamı, Seni Çok Bekledim dizisi ile merak konusu oldu. Dizide oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun hayat verdiği Ayliz karakteri izleyenlerin dikkatini çekti. Okunuşu ile büyük beğeni toplayan Ayliz'in anlamı aynı zamanda bebek bekleyen ebeveynlerin de beğenisini topladı. Türkiye'de ender rastlanan isimlerden olan Ayliz, TDK'da ise yer almıyor. Peki, Ayliz ne demek? İşte, Ayliz ismiyle ilgili merak edilen bilgiler.
Ayliz Türkçe'de yer almayan Farsça kökenli isim olarak kaynaklarda yer alıyor. Bebek sahibi olmayı bekleyen çiftlerin dikkatini çeken Ayliz ismi cennet kelimeleri ile anlam barındırıyor. Kız bebekler için tercih edilen Ayliz'in ay parıltısı ve cennetten bir bahçe anlamlarını taşıdığı biliniyor. Kız çocuklar için değerlendirilen bu güzel isminin anlamını öğrenerek bebeğinize özel bir isim verebilirsiniz.
Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yer almayan Ayliz ismi Cennetteki en güzel hurinin adı yada ay parıltısı anlamlarını barındırıyor.
Ancak bu bilgi ile ilgili kesin bir doğruluk payı yer almıyor.
Ayliz ismi kız cinsiyetinde nadir kullanılan bir isim olarak yer alıyor.
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