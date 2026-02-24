×
Gündem Haberleri

Aylin’i ölüme kim itti

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:00

Metroda yaşamına son veren 17 yaşındaki lise öğrencisi Aylin Görgülü’nün arkadaşları onun akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti.

İstanbul Sarıyer’deki bir lisede eğitim gören 12’nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü (17), geçen cuma günü 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu’na geldi. Aylin, tren yaklaştığı sırada raylara atladı. Trenin altında kalan Aylin hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aylin Görgülü’nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Aylin Görgülü’nün cenazesi pazar günü Sarıyer Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Cenazeye katılan arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kalan Aylin Görgülü’nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi. Aylin babası Erdem Görgülü ise Aylin’in üniversite sınavından ötürü stresli günler geçirdiğini söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Aylin Görgülü’nün arkadaşına attığı mesajda “Kardeşim ben size layık olmadım” dediği öğrenildi.

 

