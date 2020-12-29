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Haber Giriş: 29.12.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Aylin Sözer kimdir? Öğretim görevlisi Aylin Sözer korkunç bir şekilde katledildi

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Aylin Sözer kimdir? Öğretim görevlisi Aylin Sözer korkunç bir şekilde katledildi
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Üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer cinayeti Türkiye'yi derinden etkiledi. Özel bir üniversitede çalışan Aylin Sözer, korkunç bir cinayete kurban gitti. İstanbul'da yaşayan Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından yakılarak öldürüldü. Aylin Sözer'in eğitim kategorilerinde eserleri olduğu öğrenildi.

Aylin Sözer Çapan, Diğer, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Çapan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını yaptıktan hemen sonra doktorasını tamamladı.

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi kitabının yazarıdır. Aylin Sözer Çapan kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Aylin Sözer Çapan tarafından yazılan son kitap "Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

 

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