Aylin Sözer kimdir? Korkunç bir şekilde katledildi
Özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer, korkunç bir cinayete kurban gitti. İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından yakılarak öldürüldü. Aylin Sözer'in özel bir üniversitede öğretim üyesi olduğu öğrenildi.
Aylin Sözer Çapan, Diğer, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Çapan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını yaptıktan hemen sonra doktorasını tamamladı.
Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi kitabının yazarıdır. Aylin Sözer Çapan kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Aylin Sözer Çapan tarafından yazılan son kitap "Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.
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