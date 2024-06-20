Aylin lojmanda ölü bulundu

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Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aylin Ekşi’yi yerde kanlar içinde başından vurulmuş halde buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aylin Ekşi’nin öldüğü belirlendi. Aylin Ekşi’nin cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayın ardından Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi gözaltına alındı. Üsteğmen Ekşi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklandı. Aylin Ekşi’nin cenazesi dün Artvin’de toprağa verildi.