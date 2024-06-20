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Aylin lojmanda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Kalkandere#Savcılık
Aylin lojmanda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 07:00

Rize Kalkandere’de yaklaşık 1.5 ay önce evlenen Kalkandere Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi (42) ile Aylin Ekşi (40) çiftinin kaldığı askeri lojmandaki daireden 17 Haziran gecesi tek el silah sesi duyuldu.

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Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aylin Ekşi’yi yerde kanlar içinde başından vurulmuş halde buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aylin Ekşi’nin öldüğü belirlendi. Aylin Ekşi’nin cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayın ardından Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi gözaltına alındı. Üsteğmen Ekşi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklandı. Aylin Ekşi’nin cenazesi dün Artvin’de toprağa verildi.

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#Rize#Kalkandere#Savcılık

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