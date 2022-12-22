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Aylin Hoca’nın katiline mahkeme acımadı

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#Aylin Sözer#Cinayet#Kemal Ayyıldız
Aylin Hoca’nın katiline mahkeme acımadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:00

İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal Ayyıldız, ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli yağma ve mala zarar verme’ suçlarından ise 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Aylin Sözer (48), Maltepe’deki evinde 29 Aralık 2020’de boğazı kesilip öldürülmüş, cesedi yakılmaya çalışılmıştı. Sözer’in banka hesabından kendi hesabına havale yapmaya da çalışan Kemal Ayyıldız (32) yakalanarak tutuklanmıştı. Ayyıldız savunmasında Özer’e iftira atarak, “Sevgilimdi” demişti.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Ayyıldız, “Bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. Aylin’e ben kıymadım” dedi. Mahkeme heyeti Ayyıldız’a ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli yağma ve mala zarar verme’ suçlarından ise 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezada indirim uygulamadı.

İÇİME SU SERPİLMİYOR’

Duruşma sonrasında açıklama yapan Aylin Sözer’in kardeşi Nilay Sözer, “100 kere ağırlaştırılmış müebbet alsa ablamı geri getirecek bir şey yok. Benim içime su serpilmiyor” dedi.

 

 

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#Aylin Sözer#Cinayet#Kemal Ayyıldız

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