Aylin Hoca’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

Eve giden polisler, öğretim üyesinin boğazı kesilerek öldürüldükten sonra evinin ateşe verildiğini fark etti. Evdeki Kemal Ayyıldız gözaltına alındı. İddialara göre inşaat işçiliği yapan Ayyıldız ile Sözer, 2009 yılından bu yana tanışıyordu. Sözer evindeki bazı işleri Ayyıldız’a yaptırmıştı. Ayyıldız’ın cinayetten sonra Sözer’in banka hesabındaki 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı. Kemal Ayyıldız’a canavarca hisle öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, konut dokunulmazlığını ihlal ve gaspın da arasında olduğu 5 suçtan ise 35 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek davayı açtı.

‘İNDİRİM UYGULANMASIN’

Verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması öngörülen iddianamede, takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmaması istendi. Ayyıldız’ın cinayetten 25 gün önce Aylin Sözer’in oturduğu binaya defalarca girip çıkarak keşif yaptığı, Ayyıldız’ın 26 Kasım 2020 günü Sözer’i darp ettiği, şüphelinin cinayeti tasarlayarak işlediği ve beyanlarına itibar edilemeyeceği iddianamede yer aldı. Ayrıca iddianamede, sanık Murat Delbe hakkında, daha önce mahkeme kararıyla soyadını değiştiren kardeşi Kemal Ayyıldız’a IBAN numarası gönderdiği iddiasıyla, ‘banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

‘İLİŞKİMİZ VAR’ DEMİŞTİ

Yakalandığında üzerinden uyuşturucu ve Aylin Sözer’e ait ziynet eşyaları çıkan Kemal Ayyıldız, “10 yıl önce sosyal medyadan tanışmıştık. Aramızda ilişki vardı. Bazen kavga edip bazen barışıyorduk” demişti.

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